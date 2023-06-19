حددت الشريعة وقت صلاة عيد الأضحى لتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس، وأعلنت البحوث الفلكية وقت صلاة عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري ويستمر حتى 1 يوليو 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر وكيفية صلاتها .

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، لتكون كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة: 6.21ص

موعد صلاة عيد الأضحى في الجيزة: 6.22ص

موعد صلاة العيد الكبير في الإسكندرية 6.24ص

موعد صلاة العيد الكبير في بنها 6.2 ص

موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا 6.20 ص

موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة 6.18 ص

موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 6.19 ص

موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 6.20ص

موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا 6.28ص

موعد صلاة عيد الأضحى في قنا 6.24 ص

موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان 6.28 ص

كيفية صلاة عيد الأضحى

أجمع الفقهاء على كيفية صلاة عيد الأضحى وهي ركعتان، يكبر المصلي في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر .

بعد صلاة عيد الأضحى يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم، وفق السنة النبوية فكما ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".