الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق توك توك للجنايات قتل زميله فى روض الفرج

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت نيابة شمال القاهرة، إحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب. 

اعترف سائق توك توك بقتل زميله في روض الفرج بالقاهرة، بسبب خلافات بينهما، حيث أسكن في جسده سكينا تسببت في وفاته، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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