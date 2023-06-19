الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع" عامل ، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.م.ع " بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى، ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم .
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم " وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 30%  إثر خلافات بينهما. 

 وتعدى المتهم عليه بالضرب محدثا إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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