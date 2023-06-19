الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين لاتجارهما بمخدر الترامادول فى الخانكة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين، لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12087 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2396 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "م مع"، و"ه ر ه"، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكان قد تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطياً عقب الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

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