الحكم على سكرتير حى عابدين فى "الرشوة" 22 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 22 أغسطس، للحكم.

كشفت تحقيقات النيابة أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحي بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.