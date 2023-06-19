الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب زعم حيازته امتحانات الثانوية العامة وعرضها للبيع فى البدرشين

حبس طالب
حبس طالب

أمرت النيابة العامة، حبس طالب ادعى قدرته على توفير امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي في البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد إلقاء القبض على أحد الأشخاص، طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في منطقة الطرفاية بدائرة القسم، وبحوزته سماعات تستخدم في الغش.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين حيازة المتهم لعدد 15 سماعة صغيرة الحجم، و15 كارت استقبال لسماعة، و100 بطارية خاصة بالسماعة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات حول الواقعة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن المتهم أنشأ حسابًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يحمل اسم «بكرة أحسن»، وروج لقدرته على توفير الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وكان ذلك بمقابل مادي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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