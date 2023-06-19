المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن في مدينة نصر

قضت الدائرة 28 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ على خلفية اتهامهما بسرقة مواطن بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18540 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمان محمد.ط، وهيثم.ك، سرقا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة وقدرًا والمملوكة للمجني عليه أحمد.ك (مبلغ مالي وخاتم فضة)، بالطريق العام بالمدينة كرهًا عنه وكان المتهم الأول حاملا سلاح أبيض - مطواة - ظاهرًا بأن قام بإشهاره قبله ومهددا إياه به حالة وجود المتهم الثاني بجواره للشد من أزره ومساندته في ارتكاب الواقعة.

كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين، أنهما حازا وأحرزا سلاح أبيض - مطواة - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر أو مسوغ قانوني.