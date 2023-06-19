إصابة شخصين اصطدمت سيارتهما بـ"عمود إنارة" فى منطقة إمبابة

أصيب شخصان بعد أن اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة بشارع النيل بدائرة إمبابة ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث أعلى شارع النيل ، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة من السائق واصطدمت بالرصيف ثم بعمود إنارة، ما أسفر عن إصابة شخصان ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.