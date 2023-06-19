الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين اصطدمت سيارتهما بـ"عمود إنارة" فى منطقة إمبابة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أصيب شخصان بعد أن اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة بشارع النيل بدائرة إمبابة ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث أعلى شارع النيل ، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة من السائق واصطدمت بالرصيف ثم بعمود إنارة، ما أسفر عن إصابة شخصان ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

الرئيس السيسى يناقش مع جوزيب بوريل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعدد أيام الإجازة في العيد الكبير

"إيفاد" تستعين بالتجارب الإنمائية مع مصر ودوره في برنامج "نوفي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين