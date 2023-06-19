الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تاجر عملة بحلوان إلى الجنايات.. يتحصلها من المترددين على مكاتب الصرافة

جريدة الدستور

أمرت نيابة حلوان بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة حلوان، ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة محاكمته أمام إحدى الدوائر خلال أيام.

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية عن قيام المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهم خلال اعترافاته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله على العملات الأجنبية من المترددين على مكاتب الصرافة راغبي تحويل العملات الأجنبية عن طريق إقناعهم بتغيير العملات بسعر أفضل.

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