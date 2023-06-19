الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق هائل فى سوق المندرة شرق الإسكندرية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من إخماد حريق هائل نشب، ظهر اليوم الإثنين، بأحد الأكشاك بسوق المندرة بحي المنتزه ثان، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق. 

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسوق المندرة قبلي بدائرة القسم. 

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بباكيتين لبيع المواد الغذائية واللحوم بالسوق المشار إليها. 

وأسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الباكيتين بالكامل وإصابة شخصين باختناق، فيما تمت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي أكشاك السوق.       

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق. 

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