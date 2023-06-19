الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الثالث للمجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ عن فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

وجاء إعلان فض دور الانعقاد الثالث بعد موافقة المجلس على ذلك.

وطالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، في كلمة له أمام الجلسة العامة اليوم بمناسبة إنهاء دور الانعقاد الحالي، كل أعضاء مجلس الشيوخ بشرح إنجازات الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبيان ذلك لأهالي دوائرهم الانتخابية.

وقال دعبس علينا جميعًا أن ننزل للشارع، ونقول للناس ما قدمه وقام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرح للناس الإنجازات التي تمت على الأرض، وهي واضحة وضوح الشمس، ولا ينكرها إلا جاهل أو جاحد أو مغرض.

المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق مجلس الشيوخ الانعقاد الثالث نبيل دعبس رئيس مجلس الشيوخ

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