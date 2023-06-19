إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل على الطريق بـ 6 أكتوبر

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ليلة القدر نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.