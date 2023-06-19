إخماد حريق في مصنع زيوت مهجور بالبدرشين

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق اشتعل داخل مصنع مهجور في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع في البدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات داخل مصنع مهجور، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمصنع، وتبين أنه مهجور وخاص بإنتاج الزيوت والصابون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.