رئيس لجنة العلاقات الخارجية: كنا دائمًا صوت ليبيا فى المحافل الدولية

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، أنه لدينا توجيهات صريحة وواضحة من رئيس المجلس بدعم الملف الليبي في كل المحافل الدولية.

وقال "درويش"، خلال كلمته بجلسة البرلمان الليبي: "شرف كبير أن أكون ضمن الوفد الكريم لزيارة دولة قريبة لقلوب المصريين جميعًا.. زيارة أتشرف بها وسوف أسجلها بمذكراتي كعضو في هذا الوفد".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: "مهما قلت عن العلاقات الليبية المصرية فلن أوفي هذه العلاقة حقها.. نِعم الأخوة والترابط بين الشعبين الليبي والمصري".

وتابع: "في مجال عملنا بلجنة العلاقات الخارجية لدينا توجيهات صريحة وواضحة من رئيس المجلس بدعم الملف الليبي في كل المحافل الدولية، وكنا دائمًا صوت ليبيا في هذه المحافل داعمين للملف الليبي، وداعمين لوحدة الأراضي الليبية ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية".