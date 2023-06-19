لاعب المؤسسة العسكرية أحمد رجب يحصل على البرونزية فى الدورى العالمى للكاراتيه

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصري، إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، في مسابقات وزن فوق 84 كجم، بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي المشاركة في منافسات بطولة الدورى العالمي للكاراتيه، التي أُقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.

فيما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة، بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة فى كبرى المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.