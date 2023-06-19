الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس البرلمان الليبى: مصر أسهمت فى إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستورى

وزي الطاهر النائب
وزي الطاهر النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي

ثمن فوزي الطاهر النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، الجهود المصرية لدعم استقرار ليبيا، باستضافتها لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وهو ما أسهم في إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستوري.

وقال "الطاهر" خلال تصريحات شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن زيارته لمجلس النواب المصري تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي إنه في ظل التدخلات الخارجية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، فإن مجلس النواب هو آخر جسم منتخب يمثل الشرعية في ليبيا، كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، ويمثل الليبيين من جميع التوجهات وفي أرجاء الوطن كافة.

وعن الخلافات والتداخلات في الشأن الليبي، قال "الطاهري" إن المسار الدستوري تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات والتغيرات التي مرت بها ليبيا عقب الثورة، مشددًا على ضرورة التمسك بدور البرلمان الليبي لإنجاز جميع الاستحقاقات، من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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