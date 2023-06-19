الحوار الوطنى.. حزب الاتحاد يضع 3 مطالب بلجنتى "العمل الأهلى والمحليات"

تقدم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، بـ3 مطالب لمجلس أمناء الحوار الوطني، في الأسبوع الرابع، من جلسات المحور السياسي بلجنتي "العمل الأهلي والمحليات"، منها عمل استراتيجية وطنية للعمل التطوعي، وتعجيل الانتهاء من قانون المجالس المحلية، وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الإداري بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة أعضاء الحزب في جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من الحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، بحضور عامر أبو زيد أمين عام حزب الاتحاد بقطاع الصعيد، وعماد سلامة أمين شباب حزب الاتحاد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وألقى المستشار رضا صقر كلمة بلجنة العمل الأهلي، أشار فيها إلى أهمية قانون الجمعيات الأهلية والذي يعد من افضل القوانين التي صدرت في مصر عقب قانون عام ٢٠١٧ الذى لم يفعل ولم يصدر له لائحة تنفيذية، مطالباً بوجود ارادة حقيقية لتفعيل مواده بدلاً من إجراء تعديلات عليه، مناشداً الدولة بعمل استراتيجية وطنية للعمل التطوعي، للاستفادة من تلك الأعداد المتطوعة من الشباب، وتأهيلهم سياسباً للدفع بهم في انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة.

وذكر أنه يجب الاهتمام بالعمل التطوعي، وربطه بالقطاع الخاص والحكومي، من خلال توسيع مبادرات التحالف الوطني وتنوعها في مجالات عديدة، آملاً أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية في تنفيذ تلك المبادرات الوطنية.

ومن جهته تحدث عامر أبو زيد في "لجنة المحليات"، مشيرا إلى قرب الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تحتاج محليات قوية ونقية للقضاء على الفساد الإداري في الإدارات المحلية، مطالبا بالإسراع في الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، واجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، الذي بتأخرها لقرابه أكثر من 12 عاما تراجعت معها الخدمات التنموية بشكل ملموس وضاعت معها حقوق المواطنين.

من جانبه أكد عماد سلامة أن العمل الأهلي يعد ركيزة أساسية من ركائز الدولة، لافتاً الى تقديم دراسة لأمانة المجلس في هذا الشأن تتضمن جزءا خاصا بالتحديات وآخر خاصا بالحلول والمقترحات، مشيرة إلى أن أبرز المعوقات هو ضعف كفاءة بعض العاملين في القطاع الإداري في الدولة، مطالباً بزيادة كفاءة العاملين في القطاع الإداري من خلال القيام بعمليات التدريب والتأهيل المستمرة، مقدما مذكرة تفصيلية تشمل بعض التوصيات التشريعية والتنفيذية في هذا الصدد.

شارك في حضور جلسات المحور السياسي كلاً من سعد الجمل، أحمد سامي، إسراء عاطف، هيكل الراوي، ميرنا أمين، محمد جمال، منة اللبان.