"رئيس لجنة الدفاع" للشعب الليبي: أحفاد عمر المختار قادرون على الوصول لحل للأزمة

دعا أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى استقرار الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقية.

وقال “العوضي” خلال كلمته داخل البرلمان الليبي اليوم الاثنين: "ندعو الله في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أن تعود ليبيا دولة مستقرة وموجود بها كل الكيانات الموجودة وكل المؤسسات الليبية وأحفاد عمر المختار قادرون على الوصول لهذا الحل والتواجد، فكل التأييد والدعم للشعب الليبي والدولة الليبية".

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، قد وصل إلى ليبيا وذلك في مستهل زيارة يلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح، ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.