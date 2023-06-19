الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة الدفاع بالنواب: استقرار ليبيا مرتبط بالأمن القومى المصرى

أحمد العوضي
أحمد العوضي

 أكد أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن استقرار ليبيا مرتبط بالأمن القومي المصري، والقيادة السياسية بمصر حريصة كل الحرص على أمن واستقرار ليبيا.

وقال "العوضي" خلال كلمته خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة حاليًا، "لقد جئنا اليوم بوفد برئاسة رئيس مجلس النواب، لزيارة دولة ليبيا الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية وعلاقات من قديم الأزل"، مضيفًا:"هذه العلاقات موجودة مع الشعب الليبي وليست كدولة شقيقة فقط، ولكن كدولة تربطنا بها علاقات نسب وجذور من عائلات ليبية موجودة داخل الأراضي المصرية".

وتابع: "زيارتنا اليوم لدعم الشعب الليبي ودعم مجلس النواب الليبي، لأن استقرار ليبيا مرتبط بالأمن القومي المصري، والقيادة السياسية بمصر حريصة كل الحرص على أمن واستقرار ليبيا وعودة ليبيا كما كانت دولة موحدة.

وكان رئيس مجلس النواب قد وصل إلى ليبيا، وذلك في مستهل زيارة يلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح، ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.

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