الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة حشيش فى الأميرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطلين بتهمة حيازة كمية من حشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة الأميرية. 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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