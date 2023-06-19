حنفى جبالى: ليبيا وطن ثان لنا.. والتاريخ يذكر جيدًا البطل عمر المختار

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: إن ليبيا هي وطن ثان لنا، ونشعر بأننا شعب واحد".

وأضاف "جبالي"، خلال كلمة له أمام البرلمان الليبي، نقلتها شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، مضيفاً: "لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد".

وتابع: "وكنت أتحدث مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم".