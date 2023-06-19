إصابة 2 فى انقلاب تاكسى على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

أصيب 2 بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة "تاكسي" صباح اليوم، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بعد الطريق الإقليمي بحوالي كيلو، اتجاه أسيوط، حيث كان يقلهما تاكسي وانقلب بهما على الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من عمليات الإسعاف بالقاهرة، بانقلاب سيارة تاكسي كانت تقل مواطنين إلى محل عملهما بمحافظة بني سويف، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة تاكسي على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي، ووجود 3 مصابين، هم "أحمد س ر"، 47 سنة، ومقيم بالقاهرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله 2 سم وكدمة بالأنف، و"بهاء. ا"، 45 سنة، بدون إصابات ظاهرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى نيورو إسبتياليا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كما أسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة "أحمد ب م"، 40 سنة، سائق تاكسي ومقيم أبشواي بكدمة بالكتف، ورفض النقل إلى أي مستشفى.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.