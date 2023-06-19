الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ي"، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "م.د.م" وإحراز سلاح ناري  بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

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