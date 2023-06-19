المؤبد لأمين مخزن اختلس أجهزة طبية بمليون و226 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا"، أمين مخزن، بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس أدوات وأجهزة طبية بمبلغ مليون و226 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع "أمين محزن المستديم والآلات الجراحية بمستشفى جرجا العام" اختلاس أجهزة وآلات وأدوات طبية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس هذه الأجهزة والأدوات الطبية والبالغة قيمتها مليونا و226 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.