صحة المنيا: تحرير 144 محضراً وإعدام 412 كيلو أغذية في حملات تفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، مشدداً على تكثيف الحملات تزامنا ًمع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي في الفترة من 1 وحتى 14 يونيه الجاري حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور علي 327 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 144 محضراً للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.



وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 178 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 412 كيلو أغذية مختلفة و 30 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، بالإضافة إلى استخراج 561 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

حملات تفتيشية مكبرة لصحة المنيا

حملات تفتيشية مكبرة لصحة المنيا