الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسكو: سنستمر فى التواصل مع وفد السلام الإفريقى بشأن أوكرانيا

جريدة الدستور

أعلنت موسكو أنها ستستمر في التواصل مع وفد السلام الإفريقي بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم.

وأعلن مستشار الرئيس الروسى السكرتير التنفيذى للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، أنطون كوبياكوف، عن وصول رؤساء خمس دول إفريقية، إلى مدينة سانت بطرسبرج، ومعهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لبحث مبادرة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال «كوبياكوف»، فى المؤتمر الصحفى الختامى لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى: «الآن وصل رؤساء 6 دول إفريقية إلى سانت بطرسبرج للقاء الرئيس بوتين»، مؤكدًا مشاركة أكثر من 150 من كبار المسئولين فى الحدث، ورحبت الخارجية الروسية بمبادرات السلام المقترحة من بعض الدول لتسوية النزاع مع أوكرانيا، مؤكدة أن بها أفكارًا قد تنجح.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مبادرات السلام التى اقترحتها دول مختلفة بشأن تسوية الصراع الروسى- الأوكرانى تحتوى على أفكار يمكن أن تنجح.

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