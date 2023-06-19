كنيسة السيدة العذراء بشبرا تشارك في حفل الذكرى الثامنة بعد المائة لشهداء الإبادة السريانية

شاركت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بقبة الهواء، بشبرا، ممثلة في الخادم محسن مجدي، أمين المجلس الرعوي، نيابة عن شعب الكنيسة، والأب الراعي، الأب ميشيل ألفي، في حفل الذكرى الثامنة بعد المائة، لشهداء الإبادة السريانية "سيفو"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة.

شارك في الاحتفال سيادة المطران أشود مانتسكيان، مطران الأرمن الارثوذكس بمصر، والأب الربان فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر.

حضر أيضًا عدد من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس، والشخصيات المختلفة، حيث تضمن الاحتفال، باقة من التراتيل السريانية، قدمها كورال الكنيسة.

تلا ذلك، إقامة صلاة تشمشت الشهداء، أمام ايقونة شهداء السيفو، وإضاءة شعلة النار، وسط عزف الكشاف السرياني.

الجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، حرصت على المشاركة في هذا الاحتفال، رغبة منها في الانفتاح على الكنائس الأخرى.

كما ترأس اليوم، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

وشارك في الصلاة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، بالأقصر. وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول الإيمان الفعلي، بالرب يسوع، الذي يجعلنا نشعر بالمحتاجين.

وأشار الأنبا بشارة إلى التحديات الكبيرة، التي قابلت الأشخاص في وصولهم، لتقديم المخلع، لكن يسوع نظر إلى إيمانهم، ونال المخلع شفاء الجسد، وشفاء الروح، حيث سلطان الرب يسوع، للتحرير من مرض الخطية "مغفورة لك خطاياك".