الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب العدل: العمل الأهلي أحد أهم الركائز فيما يخص التنمية في مصر (فيديو)

حازم الملاح
حازم الملاح

قال حازم الملاح ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني، إن العمل الأهلي يعد من أحد أهم الركائز فيما يخص التنمية في مصر.

وأضاف "الملاح"، خلال لقائه على القناة الأولى: "مع قانون 149 لسنة 2019 أصبح هناك عدد من المعوقات، ومن خلال حزبنا فقد عقدنا العديد من الجلسات مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية لنرى مشكلات التطبيق" كاشفاً عن أبرز المعوقات الخاصة بالقانون.

وأكد أن هناك العديد من الجمعيات التي تعاني من إشكاليات فيما يخص المرافق ومنها على سبيل المثال فواتير الكهرباء، وبالتالي فقد طرحناها في جلسة الأمس حتى يكون لدينا أكبر عدد من الجمعيات.

وشدد ممثل حزب العدل، على ضرورة إرسال "إخطار" قبل أي إجراء، مؤكدا أن القانون الحالي به ميزة وهي أنه جعل إشهار الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار، ولكن القانون الذي سبقه كان يخص الترخيص، فالإخطار ميزة إيجابية، ولكن في التطبيق توجد شروط أخرى تؤثر على الإخطار وتعيدنا مرة أخرى إلى الترخيص، وهذا الأمر نحتاج إلى مناقشته في الحوار الوطني ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة.
 

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