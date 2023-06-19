الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فنون الكتابة الصحفية وقوالبها داخل مراكز تنمية القدرات بالوادى الجديد

جانب من الانشطه الصيفيه
جانب من الانشطه الصيفيه

صرح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد بمواصلة خطة الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية التى بدأت مع بداية إجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.


حيث تفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها أمام طلاب المحافظة لممارسة كل فنون وقوالب الصحافة وتنفيذ ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالكتابة الصحفية ومنها:

- تصميم مجلة حائط تشمل كافة الفنون الصحفية  "أخبار- تحقيق- تقرير- مقال ...…"  وشرح  شامل للقوالب الصحفية.

- تنفيذ ندوة موسعة عن تنمية قدرات الإعلامى الصغير والبرلمانى الصغير.

- إعداد وتدريب قارئ النشرة الإخبارية. 
- كيفية كتابة القصة القصيرة والإعداد الجيد لها.

ووجه الشكر والتقدير للجميع لما شهده قطاع تعليم المحافظة من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لهذا العام بالأنشطة المختلفة نتاج التعاون الجاد والإخلاص فى العمل والذى كان له أبلغ الأثر في تصدر الجمهورية بمختلف المسابقات.

كما شارك المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين ضمن خطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وجرى تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه الحاسب الآلي وقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالخارجة.

وأوضح المهندس سيد أن الورشة التدريبية تضمنت تدريب الطلاب على تصميم برامج ويب والتعرف على مفاهيم برمجة ويب باستخدام لغات البرمجة.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ لدى الطلاب بهدف زيادة قدراتهم وإعدادهم الإعداد الجيد لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم. 

وخلال اللقاء تحاور وكيل التعليم مع مجموعة من الطلاب حول مدى الاستفادة من البرنامج وخاصة بفترة الإجازة بما يعود بالنفع عليهم لقضاء وقت ممتع ومفيد.
 

خطة الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية مراكز تنمية القدرات لممارسة كافة فنون وقوالب الصحافة ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب

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