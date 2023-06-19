الإثنين 19 يونيو 2023
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الثقافة

أسامة محمد على مديرًا لمسرح العرائس

الدكتور أسامة محمد
الدكتور أسامة محمد علي

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان الدكتور أسامة محمد علي أستاذ مساعد الأشغال الفنية والعرائس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، منصب مدير مسرح القاهرة للعرائس.

من جهته، ثمّن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، دعم ورعاية وزيرة الثقافة لكافة فعاليات البيت الفني للمسرح موضحًا أنه يعد عاملًا أساسيًا فيما تشهده مسارح الدولة من حراك فني لاقى استحسانا على المستويين النقدي والجماهيري.

وأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى أن مسرح القاهرة للعرائس كان وسيظل إحدى الأذرع العريقة في مصر والعالم العربي في هذا المجال، مشيرا إلى ما يتميز به من طاقات وخبرات فنية ستسهم في حركة التطوير المأمولة له في الفترة المقبلة.

من هو؟

يعد الدكتور أسامة محمد علي، أحد الفنانين الذين يجمعون بين العمل الأكاديمي والممارسة الإبداعية، حيث حصل على ماجستير في العرائس البشرية (الأقنعة والماسكات) عام 1997، كما حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العرائس المتحركة المسرحية بأنواعها عام 2004.

وقد شارك أسامة محمد علي في المشهد التشكيلي والمسرحي منذ عام 1998 من خلال العديد من الأعمال الفنية، من بينها تصميم وتنفيذ عرائس عدة عروض مسرحية منها "أوبرا ثلاث شنبات، المحبظاتية، خافية قمر، ثمان شموع علشان سمسم، بيتر والذئاب، مهرجان الحيوانات، والعديد من الأعمال المسرحية الأخرى".

كما أشرف على النشاط المسرحي العرائسي بكلية التربية النوعية، خلال الفترة من 2002 حتى 2008، بالتعاون مع مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومكتبة الإسكندرية، وقام بإعداد كتاب "العرائس" الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1999.

وفي ذات الصدد، فقد شارك في عدة احتفالات دولية، منها يوم الشباب العالمي (مكتب هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة) والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعرض المسرحي "حلم علاء الدين" عام 2003، إلى جانب تمثيل مصر في المهرجان المتوسطي لمسرح الطفل بتونس عام 2016، والمشاركة بمعرض "الأراجوزات والعرائس الشعبية الدولي" في إطار الاحتفال بمرور 90 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي لفن العرائس – مهرجان شارل دو فيل – فرنسا 2019، إضافة إلى إقامة ورش عمل (عرائس، ديكور، أداء تمثيلي صوتي، مكساج، إعداد موسيقي)، وإخرج العرض العرائسي (بينوكيو) للمشاركة في احتفالية يوم الصحة العالمي، وفي المجال التليفزيوني قام بتصميم وتنفيذ شخصيات عرائس المسلسل الرمضاني (زوووو) الذي عرض على قناة "أون تي في".

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور أسامة محمد على مسرح القاهرة للعرائس الثقافة المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى

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