الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق بطولة إفريقيا لسلاح المبارزة بالقاهرة

بطولة إفريقيا للمبارزة
بطولة إفريقيا للمبارزة

انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة إفريقيا للمبارزة للثلاث أسلحة وتستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتشهد فعاليات اليوم إقامة منافسات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويشارك في فعاليات فردي الرجال لسيف المبارزة 4 لاعبين من مصر وهم أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري فيما تشارك كل من يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة في منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش.

وأسفرت قرعة منافسات سيف المبارزة لفردي الرجال عن وقوع محمد السيد في المجموعة الأولى التي تضم  أبطال ليبيا والسنغال وموريشيوس والجزائر والمغرب.

كما أوقعت القرعة البطل المصري أحمد السكري في المجموعة الثالثة التي تضم كل من أبطال كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وليبيا والمغرب ومالي، فيما يشارك محمد ياسين في المجموعة الرابعة التي تضم أبطال المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار والجزائر والسنغال.

أما أحمد السيد فسيشارك في المجموعة الخامسة والأخيرة والتي تضم كل من بطل ليبيا وبطل جنوب إفريقيا ولاعب كوت ديفوار بالإضافة إلى بطل السنغال ولاعب الجزائر.

وعلى صعيد فردي السيدات لمنافسات سلاح الشيش، فأوقعت القرعة كل من نورا منير وملك حمزة في المجموعة الأولى مع بطلة تونس وجنوب إفريقيا والجزائر والكونغو ديمقراطية وكوت ديفوار.

أما يارا الشرقاوي فستشارك في منافسات المجموعة الثانية رفقة كل من بطلة الجزائر وكوت ديفوار والسنغال وتونس وجنوب إفريقيا والمغرب، فيما تتواجد نهى هاني في المجموعة الثالثة مع بطلة المغرب وكوت ديفوار والجزائر وجنوب إفريقيا وتونس.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي، بينما يضم جهاز سلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، أما جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يارا الشرقاوي فردي السيدات لسلاح الشيش بطولة إفريقيا للمبارزة

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