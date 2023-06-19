أنهى حياته لسرقة تروسيكل.. مقتل سائق على يد عامل خردة بمطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثة أحد الأشخاص بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم، مقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه، قررت توجه نجلها بمركبة تروسيكل لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على المجني عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء.

وعقب ذلك غافله وتعدى عليه باستخدام سكين والاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك باعها مقابل مبلغ مالي لعملية سيئ النية أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.