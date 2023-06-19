تحرير 61 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن إدارة تموين بندر المنيا، حررت ٦١ محضرًا لمخابز البلدية ومحال السلع الغذائية خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن تموين بندر المنيا شن حملة رقابية وتفتيشية مكبرة على محال اللحوم الحمراء والمجمدة والأسماك والسلع الغذائية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير ٦١ محضرًا متنوعًا منها عدد ٢٥ محضر شهادة صحية و٧ محاضر عدم إعلان و٦ محاضر إحراز وعدد ١٢ محضر عدم نظافة بالمخابر و ٥ محاضر نقص وزن و ٥ محاضر لوحة وعدم الاحتفاظ بالسجل وغير مطابقة للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنعًا للغش التجاري وذلك خلال النصف الأول من يونيو.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة مع تموين المنيا والجهات المختصة لعمل حملات مكثفة للأسواق والتحفظ وإعدام المنتجات منتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع التموين والجهات المعنية مثل جماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا علي صحة المواطنين، وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.