23 اقتراحا برغبة أمام النواب في جلسة الأربعاء

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتشهد الجلسة العامة يوم الاربعاء المقبل، مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن عدة اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء المجلس، وجاءت تلك الاقتراحات برغبة كالتالي:

1. العضو/ عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى بناحية الزرايب- نجع سباق- مركز أبو تشت- محافظة قنا.

2. العضو/ زينب السلايمي، بشأن إنشاء مزرعة نموذجية تعليمية بمحطة البحوث الزراعية بقرية طفنيس المطاعنة – مركز أسنا – محافظة الأقصر.

3. العضو/ محمد طلبة، بشأن إنشاء مدرسة تجريبي لغات بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق– محافظة الإسماعيلية.

4. العضو/ محمود الشامى، بشأن استغلال قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بمنطقة الوزارية لإنشاء مجمع مدارس عليها – المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

5. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إستكمال إجراءات الموافقة البيئية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

6. العضو/ علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى إلى منطقة أولاد فراج محمد، بقرية بهيج مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

7. العضو/ الحسينى عيسى جلال، بشأن توصيل الصرف الصحى لجزيرة أولاد إلياس مركز صدفا – محافظة أسيوط.

8. العضو/ مصطفى بدران، بشأن إقامة عمارات سكنية فى قرى المطيعة، الزاوية، درنكة للأسر الأكثر احتياجًا – محافظة أسيوط.

9. العضو/ محمود مشعل، بشأن إدراج عزبة البدري لقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط، ضمن التخطيط العمرانى.

10. العضو/ محمود حمدى أبو الخير، بشأن دخول نجع أبو الخير بأولاد عليو مركز البلينا، في الحيز العمراني – محافظة سوهاج.

11. العضو/ عمر وطنى، بشأن تطوير مركز شباب الشرابية – محافظة القاهرة.

12. العضو/علاء سليمان، بشأن إنشاء ملاعب بجوار مركز شباب عزبة أبو القاسم بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

13. الأعضاء/زكريا حسان، شعبان لطفى، ومحمد لبيب، بشأن إنشاء مركز شباب نجع الملاقط - الصوامعة شرق - مركز اخميم - محافظة سوهاج.

14. العضو/زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد الملعب الخماسي بالنجيل بقرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

15. العضو/مجدي الأمير، بشأن إشهار مركز شباب بقرية كفر حجاج – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

16. العضو/أسامة محمد عبد العاطي، بشأن استكمال بناء الطابق الثالث بمركز شباب غزالة بمركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

17. العضو/أسامة محمد عبد العاطي، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحصوة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

18. العضو/عبد المنعم عبد العليم، بشأن إعادة إنشاء مركز وملعب خماسي بمركز شباب سرسنا بمركز طامية – محافظة الفيوم.

19. العضو/ جيهان البيومى، بشأن تطوير بيت شباب المنيل بشارع عبد العزيز آل سعود – محافظة القاهرة.

20. العضو/ منى عمر، بشأن تطوير مركز شباب حارس بالنهضة – مدينة العامرية – محافظة الإسكندرية.

21. العضو/ جابر أبو خليل، بشأن إنشاء ملعب قانوني لمركز شباب الرمادي قبلي بمركز إدفو – محافظة أسوان.

22. العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن ترميم مدرسة فرش بركات للتعليم الأساسي وإنشاء جزء إضافى للمدرسة - مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

23. العضو/ دعاء عريبى، بشأن إنشاء كوبري للمشاة أمام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بمدينة طنطا – محافظة الغربية.