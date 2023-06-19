نشوب حريق بمحطة بنزين على طريق الفيوم بنى سويف الصحراوى

شب حريق هائل، منذ قليل، بمحطة بنزين بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي، إثر تسرب البنزين من أحد الخراطيم الخاصة بتزويد السيارات، مما أدى إلى اشتعال النيران.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث نشوب حريق بإحدى المحطات لتزويد الوقود بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي، في نطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحطة، دون وجود إصابات بشرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.