"دليفرى".. القبض على شاب أثناء بيعه الحشيش بالتجمع الأول

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب أثناء بيعه الحشيش "دليفرى" بمنطقة التجمع الأول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.