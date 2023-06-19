الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الاقتصاد: المنتج المصري له قبول عام في الأسواق الخارجية (فيديو)

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الصادرات المصرية تنقسم إلى بترولية وسلعية، والمستهدف حاليا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، وذلك كان أمر صعب ولكن الجهود المبذولة خلال الفترات السابقة جعلتنا في الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الرقم.

 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العام الماضي تخطينا ٥٠ مليار دولار من الصادرات المصرية، و٣٣ مليار منهم من الصادرات السلعية بما يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو زيادة الإنتاج، موضحا أن المنتج المصري أصبح ذو ميزة تنافسية مرتفعة بعد الالتزام بضوابط الجودة العالمية.

أستاذ الاقتصاد: ميزة تنافسية للمنتج المصري بعد الالتزام بضوابط الجودة العالمية

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المنتج المصري له قبول عام في الأسواق الخارجية ونفاذية بما يؤدي لزيادة الصادرات حوالي ٤٦%، مشيرا إلى أن هذه التطورات تمثل أكبر داعم للصناعة المصرية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المصنعين مثل مبادرة رد الأعباء المتأخرة للمصدرين مما خلق حالة من الرواج والتشجيع على زيادة التصنيع.

استاذ الاقتصاد الاسواق الخارجية الاقتصاد المصرى الجهود المبذولة الجودة العالمية

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