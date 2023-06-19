الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يعيد طفلًا من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أهله

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة تائه بأحد الشوارع بمنطقة قصر النيل وتبين أنه ضل طريقه وتمت إعادته إلى أسرته مرة أخرى.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية مدعوم بصورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن تغيب طفل "من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من العثور على طفل "لا يعلم عنه أي بيانات"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده "مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" وباستدعائه قرر أن نجله "من ذوى الاحتياجات الخاصة" وأنه خرج من المنزل وضل الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

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