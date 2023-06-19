القبض على شاب شنق كلبًا فى الشارع خلال بث مباشر بالساحل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على حيوان "كلب" بالضرب باستخدام عصا خشبية في القاهرة وقتله.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب" بالضرب باستخدام عصا خشبية وشنقه بواسطة حبل حتى الموت في دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل قيامه بذلك لكون الكلب المشار إليه "مسعورا"، وقيامه بعقر أحد عمال النظافة حال تواجده بذات المنطقة، وباستدعاء عامل النظافة أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.