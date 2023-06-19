السيطرة على حريق مستشفى سلسيل بالدقهلية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية اليوم على حريق شب داخل مستشفى ميت سلسيل المركزي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق في المستشفى المركزي، واندلاع ألسنة اللهب وأدخنة كثيفة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب بالطابق الثاني في غرفة الأمن المجاورة لقسمي العناية المركزة والحضانات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده داخل المستشفى، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.