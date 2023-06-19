الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 5 متهمين بحيازة مخدرات وأسلحة في دمياط

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ)، وقسم شرطة (رأس البر).

وأسفرت النتائج عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة (5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية).

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