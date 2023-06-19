الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

7 طلبات مناقشة عامة على أجندة مجلس النواب غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء.

وطبقا لجدول أعمال الجلسات، سيناقش المجلس عدد من طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت تلك الطلبات كالتالي:

1.         العضو طارق الطويل وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية.

2.         العضو طارق الطويل وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون.

3.         العضو محمد صلاح ابوهميلة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم.

4.         العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

5.         العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية.

6.         العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.

7.         العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض.

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