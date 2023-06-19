بسبب خلافات مالية.. التحقيق مع المتهم بقتل صديقه فى المنيرة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قتل شخص صديقه طعنًا بالسكين، أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة المنيرة الغربية.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.