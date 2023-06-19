الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس شخص في القطامية

مخدرات
مخدرات

أمرت نيابة القطامية بإحالة سائق دراجة نارية دهس شخصا بأحد الشوارع مما أدى إلى مصرعه، إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له. 

وكان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير شخصين "أحدهما متوفى متأثرًا بإصابته بنزيف وكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله لأحد المستشفيات" - مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،  اصطدمت بهما دراجة نارية "لاذت بالفرار" حال عبورهم الطريق بمحل البلاغ، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبسؤال خال المتوفي، مقيم بذات القسم) أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائيًا.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى تم تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين

الخارجية الأردنية تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببناء المستوطنات وتوسيعها