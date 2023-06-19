تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس شخص في القطامية

أمرت نيابة القطامية بإحالة سائق دراجة نارية دهس شخصا بأحد الشوارع مما أدى إلى مصرعه، إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له.

وكان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير شخصين "أحدهما متوفى متأثرًا بإصابته بنزيف وكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله لأحد المستشفيات" - مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، اصطدمت بهما دراجة نارية "لاذت بالفرار" حال عبورهم الطريق بمحل البلاغ، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبسؤال خال المتوفي، مقيم بذات القسم) أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائيًا.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى تم تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.