الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارة ملاكى على طريق الأوتوستراد بمدينة نصر

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير المرور حول حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بمدينة نصر أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وكشف التقرير عن أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وانفلات الفرامل، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ومن ثم وقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا، على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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