ضبط متهم بتصنيع المخدرات بـ 165 كيلو حشيش وهيدرو فى شمال سيناء

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وكرًا أداره عاطل لتصنيع المواد المخدرة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم ومصادرة كمية من المخدرات.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته "29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- 150 كيلوجرامًا لنبات الهيدرو المخدر- كمية من مخدر الشابو- كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- أدوات التصنيع"، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.