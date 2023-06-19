الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في بحر أبو الأخضر بالشرقية

غرق شاب
غرق شاب

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه بحر أبو الأخضر نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه من قبل الإنقاذ النهري، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الأحرار بوصول شاب 16 عاما، مقيم عزبة الاصلاح نطاق مركز الزقازيق، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام الشاب بالاستحمام بمياه بحر أبو الأخضر هربا من حرارة الجو غرق لعدم إجادته السباحة، تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان. 

 وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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