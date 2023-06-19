الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصول قاتلة طفلها لمحكمة جنايات الزقازيق لحضور ثانى جلسات محاكمتها

حبس متهمة
حبس متهمة

وصلت ربة المنزل المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، قبل قليل، إلى محكمة جنايات الزقازيق لحضور ثاني جلسات محاكمتها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

 ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث قررت النيابة العامة إحالة ربة منزل، 37 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، خوفا من أن يبعده عنها مُطلقها.

 وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها، وغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته  التي أودت بحياته، ولإخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها بدلو.   

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران