وصول قاتلة طفلها لمحكمة جنايات الزقازيق لحضور ثانى جلسات محاكمتها

وصلت ربة المنزل المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، قبل قليل، إلى محكمة جنايات الزقازيق لحضور ثاني جلسات محاكمتها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث قررت النيابة العامة إحالة ربة منزل، 37 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، خوفا من أن يبعده عنها مُطلقها.

وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها، وغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولإخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها بدلو.