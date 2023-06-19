كمين بالشرقية يسقط تاجر مخدرات بحوزته 87 طربة حشيش

ألقت القوة الأمنية المكلفة لتأمين خدمة الطريق الاقليمى بنطاق محافظة الشرقية، صباح اليوم، القبض على شخص من محافظة المنوفية وبحوزته 87 طربة من جوهر مخدر الحشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه فى عيد الأضحى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام القوة الأمنية المكلفة لتأمين خدمة الطريق الاقليمى بنطاق دائرة مركز منيا القمح، من ضبط "أحمد م أ ع" مقيم بركة السبع محافظة المنوفية، أثناء استقلاله السيارة رقم 5758 م ي ط ملاكى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 87 طربة من مخدر الحشيش، وقيامه بجلبها لترويجها فى عيد الأضحى.

وتبين حيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، وترويجها فى عيد الأضحى، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمنيا القمح لمباشرة التحقيقات.