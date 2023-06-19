الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لهذه الأسباب تأخر محمد أبو العلا السلاموني فى الكتابة للمسرح

محمد أبو العلا السلاموني
محمد أبو العلا السلاموني

محمد أبو العلا السلاموني، الكاتب المسرحي الكبير، والذي فقدته مصر والوسط الثقافي المصري أمس الأحد، وهو في اجتماع عمل حول مجلة “مسرحنا”، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال أول دقائق من بدء الاجتماع.

 

 وهب محمد أبو العلا السلاموني سنوات عمره التي ناهزت الثانية بعد الثمانين، للعمل المسرحي، تأليف وكتابة، وإشعاعا تنويريا، من خلال أعماله التي حاب بها الأفكار الظلامية والتكفيرية كما في عمليه “رسائل الشيطان”، و"هكذا تكلم داعش".

 

وفي حواره مع الإعلامي دكتور محمد الباز، كشف “السلاموني”، أسباب تأخره في الاتجاه إلي الكتابة المسرحية، مشيرا إلي: انتقلت إلي القاهرة وأنا في سن الأربعين، وعملت مدرسا لفترة. وشرارة الكتاب لدي بدأت مبكرا في المرحلة الابتدائية، كنت أحاول كتابة أغاني وأشعار وقصص، وكانت السينما ملهمة لي وكنت أواظب علي ارتياد السينما في رأس البر علي مسرح الجمهورية والتي كانت تعرض أفلام عالمية، وعلي مسرح الجمهورية أيضا كانت أول مرة لي للتعرف علي الفن المسرحي، ومن هنا بدأ احتكاكي بعالم المسرح.

 

ــ معهد المعلمين ودراسة المسرح

وتابع محمد أبو العلا السلاموني حديثه مضيفا: كنا ندرس المسرح في معهد المعلمين والذي زاملني فيه الكاتب يسري الجندي واشتركنا في عرض مسرحي من تأليف وإخراج يسري الجندي وعرضت في رأس البر، وقد أطلقنا علي هذه التجربة اسم “المسرح التجريبي”، وكان هذا في العام 1964، إلا أن العرض كان تراجيديا فلم يلق قبولا من الجمهور والذي يأتي لرأس البر من أجل الاصطياف والعرض لم يكن ملائما لهذه الأجواء.

 

ولفت “السلاموني” إلي: كان لدينا طموح كبير في المسرح. فبدأنا في استخدام التيمات الشعبية ولهذا السبب بعد هذه التجربة كتبت مسرحية “الحريق” عن حكاية “اللمبي”، المبنية علي حرق تمثال من القش للجنرال الانجليزي اللنبي في بورسعيد.

 

كما كتبت مسرحية “ليلة القدر”، عن حكاية البغلة التي تنزل من السماء في ليلة القدر، وهي حكاية مستلهمة أيضا من التراث الشعبي، وكان لفشل تجربة أول عرض مسرحي قدمناه في رأس البر درسا للاتجاه نحو التراث الشعبي واستلهمامه في الكتابة مما أدي إلي النجاح فيما بعد. 

 

وأردف “محمد أبو العلا السلاموني”، حول أسباب تأخره في الكتابة المسرحية، نظرا لبقائه في دمياط، وتأخر اتجاهه إلي القاهرة للنشر والعمل المسرحي حتي بلغ الأربعين من عمره.      

لهذه الأسباب تأخر محمد أبو العلا السلاموني في الكتابة للمسرح الإعلامي محمد الباز يسري الجندي

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